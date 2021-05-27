ИКАО начнет расследование инцидента с рейсом Ryanair в Белоруссии

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Министр транспорта Ирландии Имон Райан в четверг сообщил о решении Международной организации гражданской авиации (ИКАО) начать расследование в связи с инцидентом 23 мая в Белоруссии с самолетом авиакомпании Ryanair.

"Министр транспорта Имон Райан приветствует решение ИКАО начать расследование инцидента, который произошел в Белоруссии 23 мая, связанного с принудительной посадкой рейса Ryanair и задержанием журналиста и еще одного пассажира", - говорится в сообщении ирландского транспортного ведомства.

В нем отмечается, что цель расследования - установить, "были ли нарушены международное законодательство или установленные нормы".

Министр выразил надежду на транспарентное и независимое расследование ИКАО.

Он отметил, что, как ожидается, промежуточный доклад ИКАО должна представить до 25 июня.

Инцидент с самолетом Ryanair

23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Белоруссии, был экстренно посажен в аэропорту Минска. Сообщалось, что самолет посадили из-за сигнала о минировании, по поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29.

На борту самолета находился редактор внесенного в список экстремистских телеграм-канала "Беларусь головного мозга", бывший редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его подруга, гражданка РФ, студентка вильнюсского Европейского гуманитарного университета София Сапега. Их обоих задержали белорусские власти.

Белорусские власти ранее объявили Протасевича в межгосударственный розыск. В ноябре 2020 года генпрокуратура Белоруссии обращалась в Минюст Польши с просьбой о его заключении под стражу и выдаче для привлечения к уголовной ответственности в качестве обвиняемого по делу о массовых беспорядках в Белоруссии. Массовые протесты в Белоруссии начались в августе 2020 года после президентских выборов, победителем которых власти объявили Александра Лукашенко. Оппозиция не признала итогов этих выборов, обвинив власти в их фальсификации.