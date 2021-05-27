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Facebook перестанет удалять посты о лабораторном происхождении COVID

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Компания Facebook больше не будет удалять посты в социальной сети об искусственном происхождении COVID-19, потому что расследование по этому вопросу продолжается, сообщает агентство Associated Press.

"Мы продолжаем работать с экспертами по здравоохранению, чтобы идти в ногу с меняющейся природой пандемии и регулярно обновлять нашу политику, когда появляются новые факты и тренды", - заявил вице-президент Facebook Гай Розен.

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Facebook в феврале объявила, что запрещает писать посты, в которых говорится о том, что коронавирус был якобы создан в китайской лаборатории, а также о неэффективности или ядовитости вакцин. Но после того, как президент США Джо Байден попросил разведку "удвоить" усилия по поиску источника COVID-19, и в числе прочего рассмотреть "вопросы по Китаю", компания решила пересмотреть свою политику.

Группа экспертов ВОЗ ранее посетила Уханьский институт вирусологии. В докладе о результатах посещения был сделан вывод, что утечка вирусов из лаборатории института "крайне маловероятна".

Однако американские СМИ ранее в мае сообщали, что разведслужбы США в настоящее время изучают сообщения о том, что в 2019 году, еще до того, как власти Китая объявили о первом случае коронавируса, в лаборатории в Ухане сильно заболели несколько сотрудников. В Китае эту версию отвергли.

В свою очередь бывший президент США Дональд Трамп констатировал, что выдвинутая им в свое время версия о том, что лаборатория в Ухане может быть источником возникновения коронавируса COVID-19, наконец, становится популярной.

Хроника 09 января 2020 года – 27 мая 2021 годаПандемия коронавируса
Facebook Коронавирус Китай США Гай Розен

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