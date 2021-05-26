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Байден велел разведке удвоить усилия по поиску источника COVID-19

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в среду велел американским разведслужбам "удвоить усилия" в поиске источника происхождения COVID-19. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте Белого дома.

"Я теперь попросил разведывательное сообщество удвоить усилия, чтобы собрать и проанализировать информацию, которая может приблизить нас к окончательному выводу, и отчитаться мне в течение 90 дней", - говорится в заявлении Байдена.

Байден попросил уделить внимание в докладе отдельным областям, которые могут потребовать дальнейшего расследования, включая "вопросы по Китаю".

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Ранее в среду представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что США в рамках расследования происхождения коронавируса COVID-19 следует обеспечить доступ специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на свои объекты.

Группа экспертов ВОЗ ранее посетила Уханьский институт вирусологии. В докладе о результатах посещения был сделан вывод, что утечка вирусов из лаборатории института "крайне маловероятна".

Однако американские СМИ ранее в мае сообщали, что разведслужбы США в настоящее время изучают сообщения о том, что в 2019 году, еще до того, как власти Китая сообщили о первом случае коронавируса, в лаборатории в Ухане сильно заболели несколько сотрудников. В Китае эту версию отвергли.

В свою очередь бывший президент США Дональд Трамп констатировал, что выдвинутая им в свое время версия о том, что лаборатория в Ухане может быть источником возникновения коронавируса COVID-19, наконец, становится популярной.

США Джо Байден коронавирус

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