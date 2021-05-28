Во Франции женщина-полицейский тяжело ранена неизвестным

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Утром в пятницу мужчина тяжело ранил ножом сотрудницу полиции в городе Ла Шапель-сюр-Эрдр в департаменте Атлантическая Луара, сообщает BFMTV со ссылкой на источник в полиции.

По его словам, около 10 утра он пришел в бюро полиции, подошел к этой сотруднице и нанес ей несколько ударов ножом. После этого он забрал ее табельное оружие и скрылся.

Пострадавшая тяжело ранена в ноги. Врачи говорят, что угрозы ее жизни нет, передает телеканал. Источник Le Figaro говорит обратное: состояние раненой - критическое.

Машину подозреваемого нашли неподалеку, она попала в ДТП. BFMTV делает вывод, что он находится на свободе, вооружен и передвигается пешком.

Его разыскивают. Мотив нападения неизвестен.

В твиттере жандармерии появилось сообщение о спецоперации в Ла Шапель-сюр-Эрдре и призыв к горожанам избегать зону ее проведения. Информацию о нападении на женщину-полицейского подтвердил АFP представитель жандармерии.

По данным Figaro, напавшего разыскивают 240 жандармов, опергруппа жандармерии, три группы кинологов с собаками и два вертолета.