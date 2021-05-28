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Во Франции задержали подозреваемого в нападении на сотрудницу полиции

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Во Франции задержали подозреваемого в нападении на женщину-полицейского с ножом, сообщает телеканал BFMTV.

При задержании мужчина открыл стрельбу и ранил еще двоих полицейских. Сам он также получил ранения и находится в тяжелом состоянии.

По данным источника BFMTV, задержанному около 40 лет, ранее он уже отбывал тюремный срок. Во время заключения у него выявили психические отклонения. Кроме того, мужчину внесли в список по предотвращению религиозной радикализации.

Как сообщалось, утром в пятницу сотрудница полиции в городе Ла Шапель-сюр-Эрдр в департаменте Атлантическая Луара подверглась нападению и получила ножевые ранения. Машину подозреваемого нашли неподалеку на месте ДТП, а сам он скрылся пешком.

В районе организовали спецоперацию. На поиски напавшего на сотрудницу полиции были брошены 240 человек, также были задействованы два вертолета.

Франция

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