Поиск
AНачало в 16:15Швеция Швеция1 : 1Великобритания ВеликобританияПервый периодBНачало в 16:15Казахстан Казахстан0 : 1Канада КанадаПерерыв

Во Франции ранивший сотрудницу полиции скончался во время задержания

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - На западе Франции в пятницу мужчина, нанесший тяжелые ножевые ранения женщине-полицейскому, выстрелил еще в двух сотрудников полиции, сообщает европейское издание The Local.

От травм, полученных в ходе задержания, нападавший скончался.

По данным издания, злоумышленник сначала нанес ножевые ранения женщине-полицейскому во французском кантоне Ла-Шапель-сюр-Эрдр под Нантом (департамент Атлантическая Луара на западе страны). Затем подозреваемый забрал ее оружие и сбежал. Для того, чтобы разыскать подозреваемого, полиция задействовала более 200 сотрудников, а также вертолеты и группы кинологов.

Полиция обнаружила нападавшего спустя примерно три часа. Во время задержания он выстрелил еще в двух полицейских, а затем сам получил ранения, несовместимые с жизнью. Подозреваемому оказали помощь на месте, однако вскоре скончался.

По данным агентства Associated Press, в Национальной жандармерии Франции сообщили, что ни один из пострадавших полицейских не находится в тяжелом состоянии. Однако, как сообщают другие СМИ, получившая женщина-полицейский получила травмы, угрожающие жизни.

О мотиве нападения пока не сообщается.

Как сообщают французские СМИ, подозреваемый - 39-летний мужчина. Он уже имел судимость на мелкие преступления.

Франция

Новости по теме

Новости
Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Генсек НАТО усомнился, что Минск посадил лайнер Ryanair без координации с Москвой

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Суд в Минске отклонил жалобу на задержание Софии Сапеги

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Брюссель не исключил эскалации напряженности между ЕС и РФ из-за ситуации с рейсами

Брюссель не исключил эскалации напряженности между ЕС и РФ из-за ситуации с рейсами

Медики Токио рекомендовали продлить режим ЧП в столице ОИ из-за COVID-19

Лукашенко собрался договориться с Путиным о возобновлении полноценного авиасообщения

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Украина закроет воздушное пространство для зарегистрированных в Белоруссии самолетов

Microsoft сообщила о массированной хакерской атаке на 150 организаций

Microsoft сообщила о массированной хакерской атаке на 150 организаций

Что случилось этой ночью: пятница, 28 мая

В МИД Израиля отвергли резолюцию Совета ООН по правам человека в Палестине

В МИД Израиля отвергли резолюцию Совета ООН по правам человека в Палестине
Пандемия коронавируса

NYT заявила, что США располагают новыми данными об источнике COVID-19

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');