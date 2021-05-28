Во Франции ранивший сотрудницу полиции скончался во время задержания

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - На западе Франции в пятницу мужчина, нанесший тяжелые ножевые ранения женщине-полицейскому, выстрелил еще в двух сотрудников полиции, сообщает европейское издание The Local.

От травм, полученных в ходе задержания, нападавший скончался.

По данным издания, злоумышленник сначала нанес ножевые ранения женщине-полицейскому во французском кантоне Ла-Шапель-сюр-Эрдр под Нантом (департамент Атлантическая Луара на западе страны). Затем подозреваемый забрал ее оружие и сбежал. Для того, чтобы разыскать подозреваемого, полиция задействовала более 200 сотрудников, а также вертолеты и группы кинологов.

Полиция обнаружила нападавшего спустя примерно три часа. Во время задержания он выстрелил еще в двух полицейских, а затем сам получил ранения, несовместимые с жизнью. Подозреваемому оказали помощь на месте, однако вскоре скончался.

По данным агентства Associated Press, в Национальной жандармерии Франции сообщили, что ни один из пострадавших полицейских не находится в тяжелом состоянии. Однако, как сообщают другие СМИ, получившая женщина-полицейский получила травмы, угрожающие жизни.

О мотиве нападения пока не сообщается.

Как сообщают французские СМИ, подозреваемый - 39-летний мужчина. Он уже имел судимость на мелкие преступления.