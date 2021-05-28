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Данные о последней приписываемой РФ кибератаке не скажутся на подготовке США к саммиту

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Сообщения о новых хакерских атаках, которые связывают с Россией, никак не влияет на процесс подготовки саммита между президентами США и России Джо Байденом и Владимиром Путиным, заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы осведомлены об инциденте с фишингом, и мы мониторим ситуацию. Агентство по обеспечению кибербезопасности и безопасности инфраструктуры занимается этим инцидентом и работает с Агентством США по международному развитию", - продолжила она и добавила, что атака, которую зафиксировала на этой неделе корпорация Microsoft, представляет собой "классический фишинг", который, как правило, системы безопасности блокируют автоматически.

В Microsoft ранее заявили, что считают, что за атакой стоят российские хакеры, связанные с атакой на компанию SolarWinds. Атакованы были американские и иностранные правительственные учреждения и аналитические центры не менее чем в 24 странах. Вице-президент корпорации Том Берт предположил, что кампания, по-видимому, является продолжением многочисленных попыток российских хакеров "нацелиться на правительственные учреждения, участвующие во внешней политике, в рамках усилий по сбору разведданных".

Хакеры получили доступ к учетной записи Агентства США по международному развитию (USAID) в службе маркетинга электронной почты Constant Contact, сообщила Microsoft. Подлинные фишинговые письма от 25 мая якобы содержат новую информацию о мошенничестве на выборах 2020 года и содержат ссылку на вредоносное ПО, которое позволяет хакерам "получить постоянный доступ к взломанным машинам".

Занимающаяся вопросами кибербезопасности фирма Volexity, которая также фиксировала атаки, сообщила, что злоумышленники "вероятно, добились некоторого успеха во взломе целей", сообщают СМИ.

Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков назвал заявление Microsoft голословным, но тоже высказал мнение, что атака и обвинения в адрес России не скажутся на подготовке саммита.

Предполагается, что Байден и Путин 16 июня встретятся в Женеве.

USAID США Джо Байден Владимир Путин Дмитрий Песков Microsoft SolarWinds Карин Жан-Пьер

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