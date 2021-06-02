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США изучают вопрос об ответных мерах против РФ в связи с кибератаками

США изучают вопрос об ответных мерах против РФ в связи с кибератаками
Фото: AP/TASS

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что рассматривает вопрос о возможном ответе России в связи с недавними кибератаками.

"Мы внимательно изучаем этот вопрос", - сказал Байден, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее в среду пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки сообщила, что администрация не исключает варианта ответных мер в отношении России.

"Мы не исключаем каких бы то ни было вариантов", - сказала Псаки, отвечая на вопрос о том, могут ли США предпринять меры в ответ на продолжающиеся атаки хакеров.

В среду также стало известно, что оператор паромной переправы Steamship Authority в американском штате Массачусетс стал жертвой кибератаки в целях вымогательства.

Ранее западные СМИ сообщали, что компания JBS USA - часть крупнейшего производителя мяса в мире бразильской JBS S.A. - 30 мая подверглось кибератаке, из-за чего возникли серьезные сбои в работе информационных систем североамериканского и австралийского подразделений компании, обслуживаемых серверами JBS USA. В результате компании пришлось приостановить операции сразу в нескольких штатах Австралии, причем представители фирмы не смогли назвать сроки нормализации ситуации в этом регионе.

В JBS уведомили Белый дом, что атаковавшие корпорацию хакеры, предположительно, находятся в России.

В компании отметили, что урегулирование проблем займет время, а это может привести к задержкам в работе с клиентами и поставщиками JBS.

JBS ведет деятельность в 15 странах и имеет клиентов примерно в 100 государствах мира.

В начале мая хакерской атакой была парализована работа топливопровода Colonial Pipeline, по которому доставляют горючее из Техаса на восточное побережье США. 11 мая компания-оператор объявила о постепенном возобновлении работы. Однако позднее Colonial Pipeline подтвердил факт выплаты выкупа хакерам в размере $4,4 млн.

Джо Байден США

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