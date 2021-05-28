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Движение по Босфору приостановили из-за поломки танкера

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Движение судов через пролив Босфор приостановлено из-за нефтяного танкера, на котором возникли технические проблемы, сообщает турецкое издание Sabah.

Из-за поломки 249-метровый танкер потерял ход и его начало относить к суше. Остановить судно береговая охрана смогла в трехстах метрах от берега.

К месту происшествия направлен еще один буксир.

О причине возникновения неисправности пока не сообщается. Информации о том, когда именно может возобновиться движение по проливу, не приводится.

Босфор

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