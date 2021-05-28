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Перекрывавший движение по Босфору танкер прошел пролив

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Нефтетанкер RAVA вышел из пролива Босфор в Мраморное море, следует из данных портала международной системы позиционирования судов (AIS) Marinetraffic.

В миреДвижение по Босфору приостановили из-за поломки танкераЧитать подробнее

По данным СМИ, танкер RAVA ранее потерял управление и начал дрейфовать в сторону берега во время прохождения Босфора. Буксиры береговой охраны смогли остановить судно в 300 метрах от берега. Движение судов по проливу Босфор было приостановлено.

Причина неисправности судна пока не сообщается.

По данным Marinetraffic, танкер RAVA (номер IMO: 9796743) 26 мая вышел из порта Новороссийск и следовал в испанский порт Картахена. Судно 2017 года постройки ходит под флагом Хорватии, длина танкера составляет 249 метров, дедвейт - 114 тыс. тонн.

Босфор

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