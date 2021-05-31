Поиск
AНачало в 16:15Чехия ЧехияДания ДанияBНачало в 16:15США СШАГермания ГерманияAНачало в 20:15Россия РоссияШвеция ШвецияBНачало в 20:15Норвегия НорвегияКазахстан Казахстан

В МИД РФ заявили, что повестки дня США и России к саммиту не совпадают

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Повестки дня Москвы и Вашингтона в преддверии встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена не совпадают, однако Россия готова реагировать на любые постановки вопросов со стороны Вашингтона, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

В миреБайден пообещал затронуть в Женеве тему нарушений прав человекаБайден пообещал затронуть в Женеве тему нарушений прав человекаЧитать подробнее

"Повестки дня США и РФ не совпадают. Но мы традиционно готовы реагировать на любые постановки вопроса с американской стороны. К сожалению, встречная готовность наблюдается гораздо меньше и реже", - сказал Рябков в понедельник.

Так он ответил на вопрос, готова ли Москва обсуждать на предстоящем саммите права человека. Ранее Байден заявил, что хотел бы обсудить эту тему с Путиным.

"Американцы должны исходить из того, что целый ряд сигналов из Москвы - я не говорю в данном случае о встрече на высшем уровне, я не знаю, как она пройдёт, - целый ряд сигналов из Москвы для них будут некомфортными, в том числе, в предстоящие дни", - подчеркнул Рябков.

Встреча Байдена с Путиным пройдет 16 июня в Женеве.

МИД РФ США

Новости по теме

Новости
Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Air France отменила оба рейса в Москву в понедельник

В Китае семьям разрешили иметь трех детей

В Китае семьям разрешили иметь трех детей

Россиянке Сапеге в понедельник должны предъявить обвинение

Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 170 млн

Что случилось этой ночью: понедельник, 31 мая

Датские спецслужбы помогали АНБ США следить за лидерами ЕС

Семья Ярошенко в письме Байдену не просила об обмене заключенных США и РФ

Письмо с просьбой о помиловании летчика Ярошенко направлено Байдену

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Глава МИД Белоруссии допустил передачу Софьи Сапеги в РФ после суда

Глава МИД Белоруссии допустил передачу Софьи Сапеги в РФ после суда

Ключевой израильский политик отказался формировать коалицию правых сил

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');