Семья Ярошенко в письме Байдену не просила об обмене заключенных США и РФ

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Родственники осужденного в США россиянина Константина Ярошенко в письме попросили президента страны помиловать его, однако вопросы обмена заключенными между РФ и Америкой в письме не поднимались, сообщил "Интерфаксу" адвокат Ярошенко Алексей Тарасов. Ранее о таком письме написали "Известия".

"Факт отправки письма я подтвердить могу, также (помимо президента США) было отправлено письмо на имя госсекретаря Америки", - сказал Тарасов.

Он добавил, что в письме жены Ярошенко не поднимается вопрос обмена заключенными между РФ и США.

"Это сугубо просьба о помиловании", - пояснил адвокат.

Отвечая на вопрос о том, сколько времени может занять рассмотрение прошения о помиловании президентом США, Тарасов ответил, что это не нормированная процедура.

"Нет какого-то установленного времени. Если президент хочет, он может помиловать, это его прерогатива. Установленных сроков нет. Либо будет ответ, либо ответа не будет", - сказал защитник Ярошенко.

По его словам, вопрос о помиловании россиянина будет решаться на самом высоком уровне, либо на уровне госсекретаря США и главы МИД РФ, либо на уровне президентов двух стран.

Ранее газета "Известия" сообщила, что жена Ярошенко направила президенту Джо Байдену письмо с просьбой помиловать россиянина. Письмо было направлено Байдену и в Минюст США 28 мая.

В письме к главе Белого дома супруга Ярошенко Виктория пишет, что семья летчика не теряет надежды вернуть его домой.

"Я хочу отметить, что я и моя дочь Екатерина имели возможность увидеть Константина всего лишь два раза: в 2011 и 2018 годах, за время отбывания наказания в силу дороговизны поездок в США и проблем с получением американской визы. Но несмотря на эти сложности наша семья не потеряла надежды вернуть Константина домой. Прошу принять извинения нашей семьи перед народом Америки", - отмечается в прошении.

Супруга Ярошенко пояснила изданию, что уже обращалась с подобным письмом к предыдущим президентам США Бараку Обаме и Дональду Трампу, но ответа не получила.

Источник сообщил газете, что идея обратиться к главе Белого дома в преддверии встречи лидеров РФ и США 16 июня в Женеве может способствовать возвращению Ярошенко на родину, пишут "Известия".

"Интерфакс", Ярошенко был арестован в 2010 году в Либерии по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина, а затем депортирован в США. В сентябре 2011 года американский суд приговорил россиянина к 20 годам тюрьмы. Несколько лет он находился в тюрьме "Форт-Дикс" штата Нью-Джерси, откуда в середине июня 2018 года был переведен в учреждение "Данбери" в штате Коннектикут якобы из-за стычки с другим арестантом.

Ранее осведомленный источник сообщал "Интерфаксу", что Россия и США обсуждают вопрос так называемого обмена: предполагается, что РФ выдаст Америке осужденного за шпионаж гражданина США, Великобритании, Ирландии и Канады Пола Уилана, а США вышлют на родину Ярошенко и Виктора Бута.