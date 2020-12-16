Кандидатом на обмен Уилана помимо Бута и Ярошенко стал задержанный в США программист

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Осужденные в США Константин Ярошенко и Виктор Бут - не единственные россияне, чьи кандидатуры рассматриваются для обмена на осужденного в РФ за шпионаж американца Пола Уилана, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

Он отметил, что в числе кандидатов обсуждается находящийся в американской тюрьме предприниматель и программист из Санкт-Петербурга.

Отвечая на вопрос "Интерфакса", адвокат Уилана Владимир Жеребенков подтвердил, не уточняя деталей, что "другие кандидатуры в решении вопроса по обмену Уилана действительно обсуждаются".

Мосгорсуд 15 июня приговорил Уилана, который помимо американского имеет гражданство Ирландии, Канады и подданство Великобритании, к 16 годам колонии строгого режима, признав его виновным в шпионаже (ст. 276 УК РФ). Он отбывает наказание в колонии N17 в Мордовии.

Свою вину Уилан не признал, однако приговор решил не обжаловать, поскольку надеется, что его обменяют.