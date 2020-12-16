Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:50Заразились
на 16.12В России 2 734 454+26 509В мире 73 475 980+627 305

Кандидатом на обмен Уилана помимо Бута и Ярошенко стал задержанный в США программист

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Осужденные в США Константин Ярошенко и Виктор Бут - не единственные россияне, чьи кандидатуры рассматриваются для обмена на осужденного в РФ за шпионаж американца Пола Уилана, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

Он отметил, что в числе кандидатов обсуждается находящийся в американской тюрьме предприниматель и программист из Санкт-Петербурга.

В миреАдвокат Уилана уверен в скором обмене американца с приходом БайденаЧитать подробнее

Отвечая на вопрос "Интерфакса", адвокат Уилана Владимир Жеребенков подтвердил, не уточняя деталей, что "другие кандидатуры в решении вопроса по обмену Уилана действительно обсуждаются".

Мосгорсуд 15 июня приговорил Уилана, который помимо американского имеет гражданство Ирландии, Канады и подданство Великобритании, к 16 годам колонии строгого режима, признав его виновным в шпионаже (ст. 276 УК РФ). Он отбывает наказание в колонии N17 в Мордовии.

Свою вину Уилан не признал, однако приговор решил не обжаловать, поскольку надеется, что его обменяют.

Пол Уилан Константин Ярошенко Виктор Бут

Новости по теме

Новости

Адвокат Уилана уверен в скором обмене американца с приходом Байдена

Что случилось этой ночью: среда, 16 декабря

Еврокомиссия внесла "ВКонтакте" и Telegram в "пиратский список"

Twitter закроет Periscope в марте 2021 года

Парламент Египта ратифицировал договор о стратегическом сотрудничестве с РФ

Советник Трампа прервал поездку в Европу из-за кибератак на Минфин США

Советник Трампа прервал поездку в Европу из-за кибератак на Минфин США
Пандемия коронавируса

Эксперты ВОЗ в январе отправятся в Китай искать источник коронавируса

Лавров счел несущественным отказ боснийских политиков от встречи с ним

Лавров счел несущественным отказ боснийских политиков от встречи с ним

Помпео заявил, что богатые россияне отмыли миллиарды долларов на Кипре и Мальте

Помпео заявил, что богатые россияне отмыли миллиарды долларов на Кипре и Мальте

Помпео обвинил Россию в разжигании конфликтов в Средиземноморье

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');