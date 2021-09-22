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Хроника последних дней СССР

Летчик Ярошенко сообщил о перенесенных им пытках в Либерии и США

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников сообщил, что намерен обратиться к властям США в связи с информацией о пытках, которым подвергся находящийся в заключении в этой стране летчик Константин Ярошенко.

"Намереваюсь обратиться в связи с пытками российского гражданина как к правозащитникам США, с просьбой оказать содействие в расследовании, так и к властям США. Чтобы привлечь к уголовной ответственности должностных лиц, пытавших Ярошенко как в Либерии, так и на территории США", - заявил Мельников "Интерфаксу".

По словам Мельникова, в телефонном разговоре Ярошенко сообщил, что после его похищения агентами американских и либерийских спецслужб, с 28 по 30 мая 2010 года, его пытали в специальной комнате, отбили внутренности, не давали спать и есть на протяжении трех суток, а затем вывезли на военную базу в США, где снова подвергли пытками и избиениям.

Также Ярошенко заявил Мельникову, что он и его адвокаты больше не будут подавать ходатайств из-за того, что они игнорируются американским правительством. Помимо этого, летчик обратил внимание на "ужасные" условия содержания в тюрьме города Данбери, где в помещении бывшей казармы располагаются 100 человек, а также на то, что ему не оказывается медицинская помощь. При этом Ярошенко сообщил, что состояние его здоровья ухудшается.

Дело Ярошенко

Ярошенко был арестован в 2010 году в Либерии по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина, а затем депортирован в США. В сентябре 2011 года американский суд приговорил россиянина к 20 годам тюрьмы.

В течение нескольких лет он находился в тюрьме "Форт-Дикс" штата Нью-Джерси, откуда в середине июня 2018 года был переведен в учреждение "Данбери" в штате Коннектикут якобы из-за стычки с другим арестантом.

Ранее осведомленный источник сообщал "Интерфаксу", что Россия и США обсуждают вопрос так называемого обмена: предполагается, что РФ выдаст Америке осужденного за шпионаж гражданина США, Великобритании, Ирландии и Канады Пола Уилана, а США вышлют на родину Ярошенко и Виктора Бута.

Письмо с просьбой о помиловании россиянина от семьи летчика было направлено Байдену и в Минюст США 28 мая. В письме к главе Белого дома супруга Ярошенко Виктория подчеркнула, что семья летчика не теряет надежды вернуть его домой.

США Константин Ярошенко

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