Москва заявила о готовности обсуждать с США права человека на определенных условиях

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Москва на предстоящем российско-американском саммите готова обсуждать тему прав человека и ответить на любые вопросы американской стороны, но будет вести этот разговор только с опорой на международное право, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы готовы разговаривать, у нас нет никаких запретных тем. Мы будем обсуждать все, что считаем нужным. Мы будем готовы ответить на те вопросы, которые затронет американская сторона. Это касается и прав человека", - сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.

Министр подчеркнул, что "у нас тоже есть ценности, на которых построено наше государство, наше общество, и которые предполагают следование достаточно серьезным принципам, нарушаемым в практической деятельности нашими западными коллегами".

"Мы готовы обсуждать и права человека, и любую другую тему в тех объемах, которые предусмотрены универсально достигаемыми документами в этой или в другой сфере. Это будет опираться только на международное право. Не будем мы брать за основу концепцию, которую сейчас продвигают, - концепцию миропорядка, основанного на правилах", - сказал Лавров, отметив, что оптимальным форматом для обсуждения правозащитной проблематики является совет ООН по правам человека.

Глава МИД РФ также заявил, что российская сторона на встрече "в верхах" будет "готова обсуждать все, в том числе и те проблемы, которые существуют в США".

"Мы, например, очень с интересом следим за преследованием тех лиц, которые обвиняются в беспорядках 6 января этого года. Там (в США - ИФ) много действительно интересного происходит, в том числе, с точки зрения прав человека, с точки зрения прав оппозиции, с точки зрения защиты оппозиции", - заявил Лавров.

16 июня в Женеве пройдет встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.