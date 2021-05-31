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В Киргизии задержан еще один бывший премьер-министр

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - В Киргизии бывшего премьер-министра Омурбека Бабанова задержали по подозрению в коррупции при реализации золоторудного проекта "Кумтор", сообщили "Интерфаксу" в Госкомитете национальной безопасности страны.

Бабанов был премьер-министром Киргизии с 2011 по 2012 годы.

26 января еще один бывший премьер - Мухаммедкалый Абылгазиев, - был задержан по уголовному делу, связанному с "Кумтором". В ГКНБ тогда заявили, что Абылгзиеву вменяют подписание постановления о передаче ЗАО "Кумтор Голд Компани" (разработчик крупнейшего в стране золоторудного месторождения "Кумтор" - ИФ) дополнительных территорий для геологоразведки и добычи золота. Следствие считает, что постановление было подписано незаконно и вопреки интересам государства и граждан.

Абылгазиев руководил правительством с 2018 года до 15 июня 2020 года.

В ГКНБ уточнили, что следователи комитета, Генпрокуратуры и МВД продолжают расследовать факты коррупции на различных этапах разработки месторождения "Кумтор". Пока в отношении различных чиновников возбуждено четыре уголовных дела, ущерб по ним превышает 10 млрд сомов (около 9 млрд рублей).

По данным Генпрокуратуры, в период с 1992 по 2019 год отдельные должностные лица и руководство ОАО "Кыргызалтын", "создав противоправную и устойчивую связь" с представителями канадской компании Cameco, Centerra Gold Inc., а также ЗАО "Кумтор Оперейтинг Компани" и ЗАО "Кумтор Голд Компани", "в целях незаконного получения материальных и других благ заключали заведомо невыгодные для Киргизии соглашения по разработке золоторудного месторождения "Кумтор".

15 мая в офисах ЗАО "Кумтор Голд Компани" прошли обыски, сообщало издание "24.kg".

Киргизия Кумтор Кумтор Голд Компани Омурбек Бабанов ГКНБ

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