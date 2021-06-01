Брат экс-президента Киргизии задержан по делу о коррупции на "Кумторе"

Также задержан еще один депутат парламента страны, оба арестованы на два месяца

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Два депутата парламента Киргизии, в том числе брат бывшего президента страны Асылбек Жээнбеков, задержаны по делу о коррупции на золоторудном месторождении "Кумтор", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе киргизского Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ).

Там уточнили, что Асылбек Жээнбеков и Торобай Зулпукаров задержаны в рамках уголовного дела по фактам коррупции на различных этапах реализации проекта по разработке месторождения "Кумтор". Им вручено уведомление о подозрении в совершении преступления.

По сообщению спецслужбы, Первомайский районный суд Бишкека удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца в отношении Жээнбекова и Зулпукарова.

Асылбек Жээнбеков является родным братом экс-президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова. С 2011 по 2016 годы занимал должность спикера парламента Киргизии.

Накануне в ГКНБ сообщили, что бывший премьер-министр Киргизии Омурбек Бабанов, а также экс-депутаты Исхак Пирматов и Талант Узакбаев задержаны по подозрению в коррупции при реализации проекта "Кумтор". С 2011 по 2012 годы Бабанов был премьер-министром Киргизии.

Под следствием находится еще один бывший премьер страны - Мухаммедкалый Абылгазиев, задержанный 26 января. По данным ГКНБ, будучи премьер-министром, "вопреки интересам государства и граждан республики, необоснованно и в нарушение национального законодательства" Абылгазиев подписал постановление правительства, согласно которому ЗАО "Кумтор Голд Компани" - разработчику крупнейшего в стране золоторудного месторождения "Кумтор" - дополнительно были предоставлены территории для проведения геологоразведки и добычи золота.

Бывший премьер Киргизии содержится в СИЗО ГКНБ. Абылгазиев возглавил правительство Киргизии в 2018 году. 15 июня 2020 года он подал в отставку.

По словам собеседника агентства, межведомственной следственной группой из числа следователей ГКНБ, генеральной прокуратуры и МВД Киргизии продолжается расследование уголовного дела по фактам коррупции на различных этапах реализации проекта по разработке золоторудного месторождения "Кумтор".

На сегодня возбуждено как минимум четыре уголовных дела в отношении должностных лиц на золотоносном руднике, чьи преступные действия нанесли суммарный ущерб свыше 10 млрд сомов (около 9 млрд рублей).

По данным Генпрокуратуры, в период с 1992 по 2019 год отдельные должностные лица и руководство ОАО "Кыргызалтын", "создав противоправную и устойчивую связь" с представителями канадской компании Cameco, Centerra Gold Inc., а также ЗАО "Кумтор Оперейтинг Компани" и ЗАО "Кумтор Голд Компани", "в целях незаконного получения материальных и других благ заключали заведомо невыгодные для Киргизии соглашения по разработке золоторудного месторождения "Кумтор".