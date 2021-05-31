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Премьеры РФ и Белоруссии обсудили проблемы интеграции и COVID-19

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор председателя правительства России Михаила Мишустина с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко, сообщила пресс-служба правительства РФ.

Главы правительств продолжили обсуждение актуальных вопросов российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества в развитие переговоров, состоявшихся 27-28 мая в Минске в ходе заседания Совета глав правительств СНГ. Особое внимание было уделено взаимодействию в энергетической и транспортной сферах, а также в налоговом администрировании.

Мишустин и Головченко обменялись мнениями по приоритетным задачам укрепления интеграции в Союзном государстве России и Белоруссии. Главы правительств также скоординировали подходы в контексте борьбы с коронавирусной инфекцией.

Россия Белоруссия

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