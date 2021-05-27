Минск понадеялся на поддержку РФ в условиях усиления давления Запада

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Минск рассчитывает на поддержку Москвы в условиях усиления давления со стороны Запада, заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в четверг в Минске.

"Не могу не сказать о том, что события последних дней свидетельствует о возросшем, абсолютно несправедливом давлении западных стран на Беларусь, которое имеет тенденцию к эскалации. В такой ситуации мы рассчитываем на поддержку ближайшего союзника - Российской Федерации", - сказал Головченко.

Премьер напомнил об инциденте с бортом RyanAir, а также о случае, который произошел в среду с рейсом Минск-Барселона. "Когда наш самолет набирал высоту, поступила информация о закрытии воздушного пространства Франции в нарушение всех авиационных регламентов и правил. Борт был вынужден вернуться в аэропорт Минск", - рассказал Головченко.

"При этом особенно возмущает лицемерие, когда задержанного гражданина Беларуси, в биографии которого две заметные страницы, - это участие в боевых действиях в составе известного батальона "Азов" на востоке Украины и администрирование экстремистского Telegram-канала за плату - немалую, кстати - объявляют героем официальные лица Евросоюза. При этом ни строчки внимания не удостоился произошедший буквально за несколько дней до этого действительно геройский поступок двух белорусских летчиков, которые ценой собственной жизни увели самолёт Як-130 от жилых домов, от центра города", - посетовал премьер-министр.

Белорусский премьер также заявил, что Евросоюз принял политическое решение о введении секторальных санкций против Минска, чтобы обрушить экономику республики и создать условия для новых попыток переворота.

"По поступающей в последние дни информации, Европейский союз принял политическое решение о введении в отношении нашей страны секторальных экономических санкций для того, чтобы, видимо, обрушить экономику страны и создать условия для повторения попыток переворота", - заявил Головченко.

Он отметил, что западные страны рассматривают в качестве точек давления те отрасли экономики Белоруссии, которые вносят весомый вклад в ВВП: нефтепереработку, производство удобрений и другие.

"При этом хочу подчеркнуть, что заодно хотят "укусить" и Россию. Буквально сегодня глава европейской дипломатии заявил о том, что в проект санкционного пакета первым под запрет планируется поставить экспорт удобрений и транзит российского газа через Беларусь. Очевидно, это направлено на то, чтобы запретить закупку из газопроводов, проходящих по Беларуси, которые принадлежат Российской Федерации. Это Ямал-Европа и газотранспортная система Газпром Трансгаз Беларусь", - сказал Головченко.