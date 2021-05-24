Премьер Белоруссии сообщил Мишустину о "провокационных действиях" Европы

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в ходе телефонного разговора рассказал своему российскому коллеге Михаилу Мишустину о провокационных действиях Европы в связи с инцидентом с самолетом Ryanair, сообщила в понедельник пресс-секретарь белорусского правительства Александра Исаева.

"Глава белорусского правительства в рамках обеспечения скоординированных действий Белоруссии и России в области внешней политики проинформировал своего российского коллегу о сложившейся ситуации с приземлением в Минске самолета компании Ryanair и тех недружественных и провокационных действиях европейских государств, которые предпринимаются в отношении Белоруссии", - написала Исаева в фейсбуке.

"В данном контексте особенно выделяются латвийские должностные лица, совершившие неприемлемый поступок в отношении государственного флага Беларуси, противоречащий всем нормам межгосударственных отношений. В этой связи белорусской стороной были приняты адекватные меры реагирования", - добавила пресс-секретарь.

Также в ходе разговора обсужадлся график ближайших контактов на правительственном уровне и ход работы над союзными программами, отметила она.

В воскресенье в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании вынуждено сел пассажирский самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. После приземления был задержан летевший этим рейсом оппозиционный активист и блогер, создатель информационного портала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич. Также была задержана его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.

В понедельник посол Латвии был приглашен в МИД Белоруссии после того, как возле отеля Radisson Blu Hotel Latvija в Риге, где вывешены флаги стран-участниц чемпионата мира по хоккею, государственный флаг Белоруссии был заменен на исторический бело-красно-белый флаг. Послу, а также практически всему составу латвийского посольства было предложено покинуть Минск.