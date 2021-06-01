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Лукашенко ждет в 2022 году российский газ не дороже, чем в 2021 году

Лукашенко ждет в 2022 году российский газ не дороже, чем в 2021 году
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Белоруссия в 2022 году сможет покупать российский газ не дороже, чем в этом году, заявил президент республики Александр Лукашенко.

"Этот вопрос (цены на газ в 2022 году - ИФ) окончательно не закрыт. В том плане, что президент (России Владимир Путин - ИФ) мне пообещал, что они соберутся и подумают, как в этой ситуации помочь Белоруссии с ценой на газ. Но мое ощущение такое, что мы можем покупать в России газ в будущем году не выше стоимости этого года ($128 за 1 тыс. куб. м. - ИФ)", - сказал Лукашенко, которого цитирует издание "СБ. Беларусь сегодня".

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Лукашенко добавил, что этот вопрос будет прорабатываться на уровне правительств. "Главы государств договорились о заключении межправительственного соглашения с ратификацией в парламенте при необходимости", - отмечается в публикации.

В январе 2021 года белорусский лидер сообщал, что цена на газ для Белоруссии в 2021 году составит $128,5 за тысячу куб. м.

"128,5 (долларов - ИФ). Но я округляю, 130. Думаю, что эта цена в условиях наших отношений могла бы быть более справедливой, скажем так", - заявил Лукашенко.

Белоруссия Александр Лукашенко

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