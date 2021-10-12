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Минск планирует до конца года подписать с Москвой газовый контракт

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Минск и Москва готовят документы для газового контракта, его подписание запланировано до конца 2021 года, заявил министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич журналистам во вторник.

"Сейчас готовится проект протокола о внесении изменений в межправительственное соглашение в газовой сфере по ценообразованию и в протокол между правительством Беларуси и ПАО "Газпром". Сейчас ведется работа и планируется до конца года подписание этих документов, и на их основании будет подписан контракт на поставку газа", - сказал Каранкевич.

Отвечая на вопрос, подтверждает ли именно сейчас "Газпром" договоренности по газу на 2022 год, министр напомнил, что они приняты на уровне глав государств. "Они уже озвучивались. Цена на природный газ остается на уровне $128,5 за тыс. метров кубических. Сейчас осуществляется подготовка необходимых документов для их подписания и в дальнейшем использования уже в части реализации оговоренной цены на 2022 год", - отметил министр.

Цена российского газа для Белоруссии на 2021 год составляет $128,5 за тысячу кубометров. В 2020 году поставки составили 18,766 млрд куб. м.

Виктор Каранкевич Белоруссия

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