Минск рассчитывает на создание общего газового рынка c РФ в 2022 году

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Общий газовый рынок России и Белоруссии может практически функционировать уже с 1 января 2022 года, заявил белорусский посол Владимир Семашко.

"Труба газовая идет и по России, и по Белоруссии, вся инфраструктура создана, поэтому здесь сразу видится единый рынок. Мы надеемся, что он заработает 1 января 2022 года", - сказал Семашко в интервью "Российской газете".

Семашко считает, что Белоруссия и Россия могут создать общий рынок газа в качестве пилотного проекта, так как в Евразийском экономическом союзе единый рынок газа должен появиться с 1 января 2025 года. "А мы хотим это сделать раньше. И я убежден, что и Россия, и Белоруссия от этого только выиграют, и все соседи по ЕАЭС увидят это и последуют нашему примеру", - отметил посол.

Комментируя создание общего с РФ рынка электроэнергии Семашко полагает, что на это потребуется 3-4 года. "В отличие от газового рынка, где создана вся инфраструктура, здесь (в электроэнергетике - ИФ) ее пока нет. Поэтому на первом этапе рынок должен быть объединен, возможно, в течение 3-4 лет", - считает посол.

По его словам, в качестве первого этапа обсуждается создание объединенной энергосистемы. "Должны быть созданы одинаковые условия работы. И стоимость киловатт·часа, и, соответственно, тарифы на передачу и так далее. Но вначале видится, что должны быть определены уполномоченные операторы белорусской и российской систем", - пояснил он.

В рамках имеющейся инфраструктуры может быть создана система оптовой торговли электроэнергией между Белоруссией и Россией. "Эти торги должны идти пока в опте, через сечение, которое есть на границе России и Белоруссии. Те линии электропередачи, которые есть, например, между Смоленском и Белоруссией, позволяют пропускать где-то 7-8 млрд киловатт·часов. В этих пределах будет идти оптовая программа. Параллельно с этим будет идти процесс создания единой энергосистемы России и Белоруссии", - считает Семашко.

25-26 марта в Москве состоялись переговоры министров энергетики России и Белоруссии Николая Шульгинова и Виктора Каранкевича. В переговорах также принимал участие посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко.

В сообщении Минэнерго РФ по итогам переговоров отмечается, что "стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в энергетической сфере, в частности, в электроэнергетике и газовой отрасли, углубление интеграционных процессов". В том числе были затронуты вопросы согласования проектов "дорожных карт" по формированию объединенных рынков газа и электроэнергии.