Минск и Москва проработают вопрос совместного реагирования на санкции

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Правительства Белоруссии и России проработают вопрос совместного реагирования на санкции Запада, сообщает госиздание "СБ. Беларусь сегодня" по итогам совещания у президента Александра Лукашенко во вторник.

Совещание посвящено вопросам сотрудничества с Россией, на нем обсуждаются итоги переговоров президентов в Сочи.

"Значительное время на переговорах в Сочи президенты посвятили вопросу ответа на санкции. В отношении России санкции введены давно, нашу страну сейчас также пытаются придушить. Решено поручить правительствам проработать, как будем реагировать", - говорится в сообщении издания, излагающего выступление Лукашенко.

Он попросил премьер-министра Романа Головченко не затягивать решение этого вопроса, хотя решать его следует "разумно, не наскоком".

В продолжение темы президент сообщил, что обсудил в Сочи с Владимиром Путиным его предстоящую встречу с президентом США Джо Байденом, достаточное внимание уделили ситуации на Украине, вернулись к проблеме пандемии коронавируса.

В конце мая сообщалось, что США намерены ввести санкции против девяти госпредприятий Белоруссии, также Вашингтон с партнерами разработают целевые санкции в отношении представителей белорусских властей. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Такое решение Вашингтон принял после инцидента с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске.