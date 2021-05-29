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США объявили о санкциях против Белоруссии после инцидента с Ryanair

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты введут санкции против девяти госпредприятий Белоруссии, также Вашингтон с партнерами разработают целевые санкции в отношении представителей белорусских властей, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Ее слова приводятся на сайте Белого дома.

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"3 июня 2021 года Соединенные Штаты вновь введут полные блокирующие санкции в отношении девяти белорусских государственных предприятий, ранее получивших льготы по ряду генеральных лицензий министерства финансов", - сказала Псаки.

После восстановления санкций гражданам США будет запрещено участвовать в сделках с этими организациями, их имуществом или их интересами в собственности.

При этом в апреле Минфин и госдепартамент США уже объявляли о возобновлении санкционного режима в отношении девяти государственных предприятий Белоруссии. В "черный список" Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) возвращаются "Белнефтехим", "Нафтан", "Гродно азот", "Гродно химволокно", "Лакокраска" и "Полоцк стекловолокно".

Также будет приостановлено соглашение о воздушном сообщении между США и Белоруссией.

По словам Псаки, США присоединились к осуждению действий властей Белоруссии международными организациями на фоне "нарастающей волны репрессий режима (Александра) Лукашенко против стремлений белорусского народа к демократии и правам человека". В этой связи Соединенные Штаты в координации с ЕС и другими партнерами и союзниками разрабатывают целевые санкции против "ключевых фигур режима Лукашенко", связанных с нарушениями прав человека, коррупцией, фальсификацией выборов 2020 года и событиями 23 мая.

Она добавила, что министерство финансов готовит для президента новый исполнительный указ, который предоставит Соединенным Штатам расширенные полномочия для введения санкций. По этому вопросу с американский Минюст и ФБР тесно сотрудничают с европейскими коллегами.

Кроме этого, напомнила пресс-секретарь, Госдеп выпустил предупреждение о нежелательности посещения Белоруссии гражданами США, Федеральное управление гражданской авиации распространило уведомление, предупреждающее американских воздушных перевозчиков о необходимости проявлять крайнюю осторожность при полетах в воздушном пространстве Белоруссии.

По ее словам, эти меры принимаются с тем, чтобы "привлечь режим к ответственности за свои действия и продемонстрировать нашу приверженность чаяниям народа Белоруссии".

"Мы призываем Лукашенко провести заслуживающее доверия международное расследование событий 23 мая, немедленно освободить всех политических заключенных и вступить во всеобъемлющий и подлинный политический диалог с лидерами демократической оппозиции и групп гражданского общества, который приведет к проведению свободных и справедливых президентских выборов под эгидой и наблюдением ОБСЕ", - подчеркнула Псаки.

Принудительная посадка самолета Ryanair

23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Белоруссии, выполнил принудительную посадку в аэропорту Минска. Самолет посадили под предлогом полученного сигнала о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Для сопровождения пассажирского лайнера в небо был поднят истребитель МиГ-29.

На борту самолета находился редактор телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, ранее редактировавший телеграм-канал NEXTA. Оба канала признаны в Белоруссии экстремистскими. Протасевича вместе с его подругой, гражданкой России Софьей Сапегой, после приземления задержали белорусские власти. Они остаются под стражей.

Пассажиров рейса Ryanair пять часов удерживали в Минске, после чего самолет, по данным белорусской оппозиции, вылетел без шести пассажиров.

Хроника 23 – 29 мая 2021 годаЭкстренная посадка самолета Ryanair в Минске
США Белоруссия Ryanair

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