Путин не планирует поднимать тему Белоруссии на встрече с Байденом

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин не планирует специально поднимать тему Белоруссии в ходе встречи с американским коллегой Джо Байденом.

"Помимо Белоруссии, очень много таких субстантивных вопросов", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. По его словам, важными темами для обсуждения в ходе встречи являются не третьи страны, "а в первую очередь это наши двусторонние отношения", которые касаются не только Москвы и Вашингтона, "но и являются пристальным интересом для всех стран мира". "Поэтому двусторонний аспект - это еще и вопросы стратегической стабильности", - сказал представитель Кремля.

Вместе с тем, отметил он, помимо этих вопросов, есть и другие, которые предлагается обсудить, отметил пресс-секретарь главы государства.

Касаясь конкретно белорусской тематики и принимаемых в отношении Союзного государства санкций со стороны Запада, Песков подчеркнул: "Позиция России хорошо известна: санкционное давление мы считаем незаконным и неприемлемым, вмешательство во внутренние дела нашего Союзного государства мы считаем также неприемлемым".

Представитель Кремля также отметил необходимость тщательного изучения обстоятельств инцидента с самолетом, посаженным в Минске, и выступил против каких-то поспешных выводов.