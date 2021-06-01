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COVID-смертность в Перу выросла вдвое после переоценки данных

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Число погибших от коронавируса в Перу оказалось в два раза больше, чем считалось ранее, сообщает "Би-би-си" со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса.

После пересмотра имеющихся сведений выяснилось, что в Перу от COVID-19 скончались более 180 тыс. человек, тогда как раньше было известно о 69 тысячах. С учетом того, что население Перу составляет 33 млн человек, новые данные делают среднедушевую смертность в этой стране самой высокой в мире. На 100 тыс. населения приходятся 500 умерших, ранее антилидером была Венгрия с 300 смертями на 100 тыс. человек.

Для сравнения в соседней Колумбии выявлено более 88 тыс. смертей. В Бразилии COVID-cмертность одна из самых высоких в мире, но там 460 тыс. умерших приходятся на 211 млн населения.

По словам премьера Перу Виолеты Бермудес, новые данные по смертности были получены по итогам анализа перуанских и международных экспертов. Эти цифры были получены после изучения показателей избыточной смертности по сравнению с показателями прошлых лет.

Как отмечает "Би-би-си", Перу стало одним из наиболее пострадавших от COVID-19 государств Латинской Америки из-за перегруженной системы здравоохранения и нехватки кислорода. С начала пандемии было выявлено более 1,9 млн случаев.

Отмечается, что распространению инфекции помогает отсутствие у большинства перуанцев холодильников: в связи с этим людям приходится практически ежедневно ходить в магазины и на рынке.

Хроника 09 января 2020 года – 01 июня 2021 годаПандемия коронавируса
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