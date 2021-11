Кремль склонен доверять официальным данным об избыточной смертности в России

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рекомендует пользоваться официальными российскими данными при анализе ситуации с избыточной смертностью от коронавируса в России.

Его попросили прокомментировать публикацию Financial Times о том, что Россия находится на втором месте после США по показателям избыточной смертности от COVID-19.

"Непонятно, на основе каких критериев считала Financial Times, поэтому я не склонен все-таки принимать эту информацию за первоисточник. Все-таки первоисточником является, наверное, наш Росстат и те цифры, которые ранее назывались вице-премьером (Татьяной) Голиковой, которая неоднократно тему избыточной смертности комментировала и приводила соответствующие цифры", - сказал Песков.

В статье Financial Times говорится, что с начала пандемии избыточная смертность в России превысила 753 тысячи человек. По словам авторов статьи, которые анализировали данные Росстата, по абсолютному количеству дополнительных смертей за время пандемии Россия вышла на второе место после США, а в пересчете на душу населения - на третье после Перу и Болгарии.

В мае 2020 года российский МИД через дипломатов передавал редакциям Financial Times и The New York Times требование опровергнуть публикации о том, что реальная смертность в России от коронавируса значительно выше официальных показателей. На журналистов жаловались Генпрокуратуре, а в Госдуме предлагали лишать иностранные СМИ аккредитации за фейки.