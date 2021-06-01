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ВОЗ одобрила вторую китайскую вакцину от COVID-19

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Всемирная организация здравоохранения во вторник рекомендовала для экстренного применения вакцину китайского производства Sinovac.

"Сегодня ВОЗ рекомендовала вакцину Sinovac для экстренного использования. Продукт Sinovac – это инактивированная вакцина, требующая простых условий хранения, что делает ее удобной при наличии ограниченных условий", - говорится в пресс-релизе ВОЗ.

"Группа экспертов ВОЗ завершила исследование вакцины, что позволит использовать ее в программе COVAX", - отмечается в документе.

Более 200 млн доз вакцины компании Sinovac, известной как CoronaVac, уже были доставлены в различные страны. Компания заявила, что, по ее оценкам, во всем мире было введено более 100 млн доз ее препарата.

Ранее китайская фармацевтическая компания Sinovac Biotech заявила, что с вводом в строй третьего завода по производству вакцин от коронавируса она будет способна выпускать до 2 млрд доз препаратов в год.

Представитель компании сообщил, что ее третий производственный объект в Пекине начал культивировать клетки, в которых будет выращиваться вирус. В связи с этим достаточно долгим процессом дата выхода на запланированный уровень производства в 2 млрд доз вакцин пока не называется.

В начале мая ВОЗ одобрила использование в экстренном порядке вакцины разработки китайской компании Sinopharm против коронавируса COVID-19.

Sinovac CoronaVac ВОЗ коронавирус

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