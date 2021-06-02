Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 171 млн

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Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения COVID-19 в мире на утро среды составило 171 051 486, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

В мире с начала распространения коронавируса от связанных с ним заболеваний умерло 3 565 104 человека.

В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено 33 287 249 инфицированных COVID-19, а число погибших выросло до 595 211.

Второе место по числу инфицированных занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 28 307 832, а общее число скончавшихся от последствий заражения составило 335 102.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 16 624 480 заболевших, из них умерло 465 тыс. 199 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро среды 458,7. В США на 1 млн жителей скончались 1 834 человек, в Индии - 241, в Бразилии - 2 175.