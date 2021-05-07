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ВОЗ разрешила экстренное применение китайской вакцины Sinopharm

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в пятницу одобрила использование в экстренном порядке вакцины разработки китайской компании Sinopharm против коронавируса COVID-19 - для лиц в возрасте 18 лет и старше, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Сегодня во второй половине дня ВОЗ включила вакцину пекинской компании Sinopharm от COVID-19 в перечень одобренных для экстренного применения", - заявил Гебрейесус на брифинге.

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"Стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ (SAGE) также изучила доступную информацию и рекомендует вакцину для взрослых в возрасте 18 лет и старше с курсом в две дозы", - продолжил гендиректор ВОЗ.

Таким образом, по его словам, вакцина Sinopharm стала шестым подобным препаратом, "получившим одобрение ВОЗ на предмет безопасности, эффективности и качества".

Гебрейесус добавил, что благодаря данному решению вакцину теперь можно приобрести для глобальной инициативы COVAX - программы по обеспечению равного доступа к вакцинам по всему миру. Кроме того, одобрение препарата Sinopharm со стороны ВОЗ "дает странам уверенность в ускорении получения разрешения" на использование данной вакцины их регулирующими органами, отметил он.

Хроника коронавируса. Май.

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Хроника 09 января 2020 года – 07 мая 2021 годаПандемия коронавируса
Sinopharm Китай Коронавирус ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус

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