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Производитель мяса JBS пожаловался в Белый дом на предполагаемых хакеров из РФ

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Корпорации JBS уведомила администрацию Белого дома о том, что требование выкупа поступило от хакерской группировки, которая, вероятно, сформирована в России.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер заявила во вторник, что Вашингтон напрямую контактирует с российским правительством по вопросу о кибератаке на объекты по производству мяса в США компании JBS.

Она подчеркнула: США довели до сведения Москвы мысль, что "добросовестные государства не должны давать пристанище преступникам-вымогателям".

Ранее западные СМИ сообщали, что компания JBS USA – часть крупнейшего производителя мяса в мире бразильской JBS S.A. – 30 мая подверглось кибератаке, из-за чего возникли серьезные сбои в работе информационных систем североамериканского и австралийского подразделений компании, обслуживаемых серверами JBS USA. В результате компании пришлось приостановить операции сразу в нескольких штатах Австралии, причем представители фирмы не смогли назвать сроки нормализации ситуации в этом регионе.

В компании отметили, что урегулирование проблем займет время, а это может привести к задержкам в работе с клиентами и поставщиками JBS.

JBS ведет деятельность в 15 странах и имеет клиентов примерно в 100 государствах мира.

Кибератака на JBS случилась через несколько недель после хакерской атаки на трубопровод в США Colonial Pipeline. Это крупный топливопровод, по которому доставляют горючее из Техаса на восточное побережье США.

JBS США РФ

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