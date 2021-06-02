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Большинство заводов JBS возобновят работу 2 июня после кибератаки

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Большинство заводов по производству мяса в США корпорации JBS, подвергшихся кибератаке, возобновят свою работу в среду, сообщил генеральный директор JBS USA Андре Ногейра.

"Наши системы возвращаются в онлайн, и мы не жалеем никаких ресурсов для борьбы с этой угрозой (...) Учитывая прогресс, достигнутый нашими IT-специалистами и заводскими командами за последние 24 часа, подавляющее большинство наших заводов по производству говядины, свинины, птицы и готовых продуктов будут работать завтра", - говорится в заялении Ногейры, опубликованном на сайте компании.

Он отметил, что JBS USA получила "мощную поддержку" со стороны правительств США, Австралии и Канады.

"Я хочу лично поблагодарить Белый дом, Федеральное бюро расследований США, Министерство сельского хозяйства США и правительства Австралии и Канады за их помощь в течение последних двух дней", - добавил Ногейра.

Тем временем агентство Bloomberg сообщило, что все заводы компании по производству говядины в США были вынуждены временно приостановить работу.

Некоторые смены заводов в Канаде также были отменены в понедельник и вторник, согласно сообщениям JBS в Facebook.

В Австралии тысячи работников мясокомбината не работают два дня подряд.

Ранее западные СМИ сообщали, что компания JBS USA - часть крупнейшего производителя мяса в мире бразильской JBS S.A. - 30 мая подверглось кибератаке, из-за чего возникли серьезные сбои в работе информационных систем североамериканского и австралийского подразделений компании, обслуживаемых серверами JBS USA. В результате компании пришлось приостановить операции сразу в нескольких штатах Австралии, причем представители фирмы не смогли назвать сроки нормализации ситуации в этом регионе.

В компании отметили, что урегулирование проблем займет время, а это может привести к задержкам в работе с клиентами и поставщиками JBS.

После кибератаки, корпорация JBS уведомила администрацию Белого дома о том, что требование выкупа поступило от хакерской группировки, которая, вероятно, сформирована в России.

США JBS USA Андре Ногейра

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