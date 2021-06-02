В Кремле не знают, кто организовал хакерскую атаку на американскую JBS

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В Кремле не стали комментировать новые утверждения Белого дома о возможной причастности россиян к хакерской атаке против одной из американских компаний, но пообещали в случае необходимости оперативно ответить Вашингтону.

"Комментариев нет. По дипломатическим каналам есть определенные контакты, мы не располагаем этой информацией. Если будут какие-то обращения со стороны американцев, то они, конечно, будут рассматриваться достаточно оперативно", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На уточняющий вопрос, есть ли у российской стороны информация о том, кто мог организовать эти атаки, Песков сказал: "Нет, мне не известно об этом ничего".

Ранее в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Москва и Вашингтон контактируют по теме хакерской атаки на компанию JBS.

"Вчера по линии Госдепартамента и нашего посольства в Вашингтоне состоялся соответствующий разговор. Наверное, с этой точки зрения можно говорить о том, что администрация США находится в прямом контакте с правительством России, как об этом вчера заявила госпожа Жан-Пьер", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".

Накануне заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Вашингтон напрямую контактирует с Москвой по вопросу о кибератаке на объекты по производству мяса в США корпорации JBS.

По ее словам, JBS уведомила администрацию Белого дома о том, что требование выкупа поступило от хакерской группировки, которая, вероятно, сформирована в России.

После кибератаки, корпорация JBS уведомила администрацию Белого дома о том, что требование выкупа поступило от хакерской группировки, которая, вероятно, сформирована в России.

Западные СМИ сообщали во вторник, что компания JBS USA – часть крупнейшего производителя мяса в мире бразильской JBS S.A. – 30 мая подверглось кибератаке, из-за чего возникли серьезные сбои в работе информационных систем североамериканского и австралийского подразделений компании, обслуживаемых серверами JBS USA. В результате компании пришлось приостановить операции сразу в нескольких штатах Австралии, причем представители фирмы не смогли назвать сроки нормализации ситуации в этом регионе.

В компании отметили, что урегулирование проблем займет время, а это может привести к задержкам в работе с клиентами и поставщиками JBS.

JBS ведет деятельность в 15 странах и имеет клиентов примерно в 100 государствах мира.