В РФ сочли, что на Украину под прикрытием учений с НАТО доставят вооружение и боеприпасы

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Российские военные считают, что под прикрытием крупных военных учений на Украине с привлечением сил НАТО Sea Breeze в страну доставят партию современного вооружения для переправки в район Донецка и Луганска, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Под прикрытием проведения учения планируется доставить современное вооружение, боеприпасы и материальное имущество для украинских войск", - сказал Конашенков журналистам в среду.

"В дальнейшем, как и в прежние годы, все это будет направлено украинским войскам и националистическим формированиям, дислоцированным рядом с неподконтрольными Киеву районами в Донецкой и Луганской областях", - сказал представитель ведомства.

Он напомнил, что учения запланированы на период с 28 июня по 10 июля.