Поиск
Важно
ПМЭФ-2021

В РФ сочли, что на Украину под прикрытием учений с НАТО доставят вооружение и боеприпасы

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Российские военные считают, что под прикрытием крупных военных учений на Украине с привлечением сил НАТО Sea Breeze в страну доставят партию современного вооружения для переправки в район Донецка и Луганска, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

В миреУкраина на 2021 год запланировала 8 многонациональных военных ученийЧитать подробнее

"Под прикрытием проведения учения планируется доставить современное вооружение, боеприпасы и материальное имущество для украинских войск", - сказал Конашенков журналистам в среду.

"В дальнейшем, как и в прежние годы, все это будет направлено украинским войскам и националистическим формированиям, дислоцированным рядом с неподконтрольными Киеву районами в Донецкой и Луганской областях", - сказал представитель ведомства.

Он напомнил, что учения запланированы на период с 28 июня по 10 июля.

Минобороны РФ Украина НАТО Sea Breeze

Новости по теме

Новости

Дипломаты РФ получили в Минске разрешение на доступ к россиянину Дудникову

Дипломаты РФ получили в Минске разрешение на доступ к россиянину Дудникову

Российские космонавты вышли в открытый космос

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 171 млн

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 171 млн

Самолет "Белавиа" экстренно сел в Краснодаре по пути из Хургады в Минск

Самолет "Белавиа" экстренно сел в Краснодаре по пути из Хургады в Минск

Что случилось этой ночью: среда, 2 июня

Большинство заводов JBS возобновят работу 2 июня после кибератаки

Большинство заводов JBS возобновят работу 2 июня после кибератаки

Судан сообщил о намерении изменить договор по военно-морской базе РФ

В США подготовили законопроект о санкциях против "Северного потока 2"

Пандемия коронавируса

В Бразилии 4 июня рассмотрят вопрос об импорте вакцины "Спутник V"

В Бразилии 4 июня рассмотрят вопрос об импорте вакцины "Спутник V"

ОПЕК+ сохранил свои планы по наращиванию добычи. Обобщение

ОПЕК+ сохранил свои планы по наращиванию добычи. Обобщение
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');