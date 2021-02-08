Украина на 2021 год запланировала 8 многонациональных военных учений

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "Об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2021 году для участия в многонациональных учениях".

Как сообщает Офис президента в понедельник, принятие этого документа "обусловлено необходимостью выполнения процедур, предусмотренных Конституцией Украины".

Всего предполагается проведение восьми многонациональных учений на территории Украины, к участию в которых планируется привлечь около 21 тыс. украинских военнослужащих и около 11 тыс. иностранных участников, в частности: многонациональных учений по подготовке подразделений вооруженных сил, украинско-американских учений Rapid Trident - 2021 ("Репид Трайдент - 2021"), украинско-британских учений Kozak Mace-2021 ("Козак Мейс-2021"), украинско-американских учений Sea Breeze-2021 ("Си Бриз-2021"), украинско-румынских учений Riverine-2021 ("Риверайн-2021"), украинско-британских учений Warrior Watcher-2021 ("Вориер Вотчер-2021"), украинско-польских учений "Три Меча-2021 "и Silver Saber-2021 ("Сильвер Сэйбер-2021").

Кроме того, документ содержит план участия украинских военных в 17 многонациональных учениях за пределами Украины, в частности с участием стран НАТО и Грузии.