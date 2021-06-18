Постпредство РФ при ООН прокомментировало поддержку Западом деятельности Киева в Донбассе

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Постпредство РФ при ООН заявило об озабоченности в связи с тем, что Запад практически пособничает преступной деятельности Киева в Донбассе.

"Особую озабоченность вызывает прямое пособничество преступлениям киевского режима против своих мирных граждан со стороны западных государств", - говорится в распространенном дипмиссией заявлении.

В нем отмечается, что ночью 11 июня диверсионная группа сил специальных операций Вооруженных сил Украины "Запад" проникла на наблюдательный пост народной милиции Луганской области в районе населенного пункта Голубовское и расправилась с находившимися там пятью ополченцами. Один из них застрелен из снайперской винтовки иностранного производства, а другие - убиты выстрелами в голову. Все это подтверждается данными экспертизы, проведенной на месте, говорится в заявлении постпредства.

Подчеркивается, что подготовкой украинских снайперов занимаются военные специалисты США в тренировочном лагере около Мариуполя, находящегося в непосредственной близости от зоны конфликта.

"Сегодня уже не секрет даже для средств массовой информации, что американские компании поставляют минобороны Украины снайперские винтовки и боеприпасы к ним. Подобные поставки США вооружений и военной техники на Украину подталкивают Киев к дестабилизации обстановки в Донбассе и попыткам силового решения конфликта", - говорится в заявлении.

В нем обращается внимание на то, что провокация 11 июня была устроена украинскими военными практически сразу после телефонного разговора президентов Украины и США 8 июня и после поездки Владимира Зеленского на линию соприкосновения в Донбассе 8-9 июня.

Россия призвала членов Совета безопасности осудить нападение вооруженных сил Украины на пост ополченцев Луганска, "ставшее прямым нарушением минских соглашений".