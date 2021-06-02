В ЛНР захотели ввести смертную казнь за геноцид и незаконные методы войны

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Генпрокуратура самопровозглашенной Луганской народной республики обратилась к главе ЛНР и депутатам Народного Совета с просьбой ужесточить наказание за геноцид и использование запрещенных средств ведения войны.

"Генеральная прокуратура Луганской народной республики обращается... с ходатайством рассмотреть возможность усилить наказание за совершение преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны, а также совершение геноцида, ужесточив его вплоть до высшей меры", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Генеральной прокуратуры ЛНР.