Двое украинских военных получили ранения в Донбассе в результате взрыва

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Двое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили осколочные ранения в результате взрыва неизвестного взрывного устройства в Донбассе, оба госпитализированы, сообщили в Оперативно-тактической группировке (ОТГ) '' Восток ''.

"Сегодня, 14 июня, в зоне ответственности оперативно-тактической группировки ''Восток'' в результате взрыва неизвестного взрывного устройства двое военнослужащих получили осколочные ранения", - сказано на странице ОТГ в Фейсбуке в понедельник вечером.

Раненные доставлены в лечебное учреждение, где им предоставлена медицинская помощь.

"Один военнослужащий находится в удовлетворительном состоянии, состояние здоровья другого - средней тяжести", - уточнили в ОТГ.

Обстоятельства выясняются, на месте происшествия работают представители военной части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВСУ.