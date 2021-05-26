Глава КГБ Белоруссии назвал Протасевича причастным к батальону "Азов"

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Бывший главный редактор телеграм-канала NEXTA, журналист Роман Протасевич, снятый с рейса Ryanair 23 мая и задержанный белорусскими силовиками, рассказал о подрывной деятельности против Белоруссии, заявил глава КГБ республики Иван Тертель.

Выступая в парламенте, глава спецслужбы пообещал рассказать о показаниях Протасевича и о "спонсорах подрывной деятельности против Беларуси, механизмах ее совершения, о стоящих за ними спецслужбах, политиках и организациях".

Тертель также рассказал, что Протасевич участвовал в действиях батальона "Азов" на юго-востоке Украины. "Неоспоримо, что данное лицо в полной мере соответствует определению террориста, боевика-наемника, участника кровавых событий в составе печально известного батальона "Азов", связанных с бесчинствами и гибелью мирного населения на юго-востоке Украины. И это не только наши данные и данные следствия, но и факты, изложенные в СМИ с личными признаниями Протасевича, которые широко доступны", - цитирует Тертеля госагентство БелТА.

Он также сказал, что Протасевич был организатором и координатором массовых беспорядков в Белоруссии и являлся руководителем одного из интернет-каналов, признанных в стране экстремистским.

23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Белоруссии, был экстренно посажен в аэропорту Минска. Как пояснили белорусские службы, был получен сигнал о минировании борта. Для сопровождения самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29.

На борту лайнера находился белорусский оппозиционер Роман Протасевич. Он задержан.

ЕС и США осудили принудительное приземление в Минске самолета Ryanair, потребовав освобождения Протасевича. ЕС запретил полеты белорусских авиакомпаний через свою территорию и рекомендовал европейским авиакомпаниям воздержаться от полетов через Белоруссию.