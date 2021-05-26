Поиск
AНачало в 16:15Россия РоссияДания ДанияонлайнBНачало в 16:15Казахстан КазахстанГермания Германия

Глава КГБ Белоруссии назвал Протасевича причастным к батальону "Азов"

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Бывший главный редактор телеграм-канала NEXTA, журналист Роман Протасевич, снятый с рейса Ryanair 23 мая и задержанный белорусскими силовиками, рассказал о подрывной деятельности против Белоруссии, заявил глава КГБ республики Иван Тертель.

Выступая в парламенте, глава спецслужбы пообещал рассказать о показаниях Протасевича и о "спонсорах подрывной деятельности против Беларуси, механизмах ее совершения, о стоящих за ними спецслужбах, политиках и организациях".

В РоссииВ сети появился ролик с заявлением россиянки о связи с каналом о белорусских силовикахЧитать подробнее

Тертель также рассказал, что Протасевич участвовал в действиях батальона "Азов" на юго-востоке Украины. "Неоспоримо, что данное лицо в полной мере соответствует определению террориста, боевика-наемника, участника кровавых событий в составе печально известного батальона "Азов", связанных с бесчинствами и гибелью мирного населения на юго-востоке Украины. И это не только наши данные и данные следствия, но и факты, изложенные в СМИ с личными признаниями Протасевича, которые широко доступны", - цитирует Тертеля госагентство БелТА.

Он также сказал, что Протасевич был организатором и координатором массовых беспорядков в Белоруссии и являлся руководителем одного из интернет-каналов, признанных в стране экстремистским.

23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Белоруссии, был экстренно посажен в аэропорту Минска. Как пояснили белорусские службы, был получен сигнал о минировании борта. Для сопровождения самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29.

На борту лайнера находился белорусский оппозиционер Роман Протасевич. Он задержан.

ЕС и США осудили принудительное приземление в Минске самолета Ryanair, потребовав освобождения Протасевича. ЕС запретил полеты белорусских авиакомпаний через свою территорию и рекомендовал европейским авиакомпаниям воздержаться от полетов через Белоруссию.

Хроника 23 – 26 мая 2021 годаЭкстренная посадка самолета Ryanair в Минске
Белоруссия Минск Ryanair NEXTA Роман Протасевич Иван Тертель КГБ Белоруссии

Новости по теме

Новости

В Белоруссии заподозрили, что авиация США отрабатывает удары по республике

В Белоруссии заподозрили, что авиация США отрабатывает удары по республике

Индия отправила помощь судну с кислотой, шестой день горящему у Шри-Ланки

Индия отправила помощь судну с кислотой, шестой день горящему у Шри-Ланки

Лукашенко предложил Байдену и Путину приехать в Белоруссию

Лукашенко счел, что РФ не нужна головная боль от присоединения Белоруссии

Лукашенко счел, что РФ не нужна головная боль от присоединения Белоруссии

По итогам встречи Байдена и Путина не планируется подписание документов

Подмосковного криминального авторитета экстрадируют из Польши

Лукашенко счел невозможным возобновление уличных протестов в стране

"Роскосмос" задумался о передаче изрисованного вандалами "Бурана" в музей

Дипломатическое противостояние

Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Болгарии в РФ

Украина запретила импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии до октября

Украина запретила импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии до октября
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');