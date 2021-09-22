В Судане заявили, что пока не готовы ратифицировать соглашение о базе ВМФ РФ

Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Суданские законодательные органы пока не обладают достаточными полномочиями для ратификации соглашения о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ России, заявил в среду замглавы МИД Судана Мохаммад Шариф.

"Российская сторона предприняла все необходимые меры. Но у нас, в Судане, еще не до конца сформированы законодательные органы с достаточными полномочиями для того, чтобы утвердить такое соглашение", - заявил Шариф на пресс-конференции в Москве.

По его словам, "нужно, чтобы высший законодательный совет утвердил этот документ".

"Этот вопрос будет скоординирован между военными наших стран", - добавил Шариф.

Накануне, 21 сентября, спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов по итогам консультаций с суданской делегацией во главе с Шарифом заявил "Интерфаксу", что переговоры о создании российской военной базы в Порт-Судане в настоящее время продолжаются по линии военных обеих стран, они проходят в штатном режиме.

"Тема военной базы - компетенция военных, именно они ведут переговоры. Думаю, у них все идет в штатном режиме", - сказал он агентству.

Ранее высокопоставленный источник в МИД РФ сообщил "Интерфаксу", что никакой политической напряженности вокруг планов создания военной базы РФ в Порт-Судане, на берегу Красного моря, нет, но есть некоторые обстоятельства, которые задерживают работу.

"Напряженности никакой нет, я не вижу никаких осложнений", - сказал высокопоставленный дипломат.

По его словам, "в принципе договорились, но есть некоторые обстоятельства, которые пока задерживают работу на этом направлении".

Собеседник агентства напомнил, что после смены власти в стране парламент не работал в полную силу, в то время как договоренности о военной базе нуждались в его утверждении. Кроме того, подчеркнул он, "там были кое-какие встречные обещания с нашей стороны по линии контактов военных, и этот вопрос тоже не урегулирован по объективным причинам, не из-за политических предпочтений, а чисто физически".

Вопрос создания военной базы РФ в Судане

1 июля сообщалось, что президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения с Суданом о строительстве базы ВМФ на Красном море. Соглашение было подписано в Хартуме 23 июля 2019 года и в Москве 1 декабря 2020 года.

В начале июня 2021 года начальник генштаба Судана Мохаммед Осман аль-Хусейн сообщил о намерении страны пересмотреть соглашения с РФ по военно-морской базе. "Мы находимся в процессе пересмотра договора, подписанного между бывшим правительством Судана и Россией по российскому военному проекту на побережье Красного моря в Судане", - заявил аль-Хусейн.

По его словам, так как соглашение было подписано при прежнем режиме и не было ратифицировано законодательным органом, как того требует процедура одобрения международных договоров, у Судана есть возможность для внесения поправок и изменений с учетом интересов страны.

4 июня замглавы МИД РФ Богданов сообщил "Интерфаксу", что посольство РФ в Хартуме получило разъяснения суданской стороны относительно намерения пересмотреть решение по созданию пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в этой стране. По его словам, Судан не отозвал свою подпись под соглашением о создании в этой стране базы ВМФ РФ, поэтому остается поле для компромисса.

10 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в соглашение по пункту материально-технического обеспечения могут вноситься изменения до его ратификации.