Поиск
Важно
ПМЭФ-2021

В Швейцарии огласили условия аккредитации журналистов на встречу Байдена и Путина

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Журналисты, не прошедшие тест на коронавирус COVID-19 перед встречей президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина, будут проходить его в аккредитационном центре, сообщает МИД Швейцарии.

"В противном случае журналистам придется пройти экспресс-тест на антиген на месте. Тестирование будет доступно в медиацентре", - говорится в сообщении.

Для получения аккредитации сотрудники СМИ должны будут предоставить один из следующих документов: сертификат вакцинации против коронавируса; отрицательный ПЦР-тест; отрицательный тест на антиген на COVID-19; документ, подтверждающий, что его владелец переболел коронавирусом.

Подача заявок на аккредитацию завершится 11 июня.

Встреча Байдена с Путиным запланирована на 16 июня в Женеве.

Швейцария Коронавирус Джо Байден Владимир Путин

Новости по теме

Новости

Трамп закрыл блог на своем сайте

ФРГ ведет переговоры с РФ о разрешениях на полеты в обход Белоруссии

Порошенко попросил о встрече Байдена с Зеленским до саммита с Путиным

Порошенко попросил о встрече Байдена с Зеленским до саммита с Путиным

Козак назвал "рукотворными" обострения ситуации в Донбассе

Экономический кризис

Эксперты ждут роста числа безработных в мире до 205 млн человек к 2022 г.

Эксперты ждут роста числа безработных в мире до 205 млн человек к 2022 г.

Илон Маск опубликовал два не согласованных с юристами твита

Крупнейший корабль ВМС Ирана затонул в Оманском заливе

Дипломаты РФ получили в Минске разрешение на доступ к россиянину Дудникову

Дипломаты РФ получили в Минске разрешение на доступ к россиянину Дудникову

Российские космонавты вышли в открытый космос

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 171 млн

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 171 млн
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');