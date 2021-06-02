В Швейцарии огласили условия аккредитации журналистов на встречу Байдена и Путина

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Журналисты, не прошедшие тест на коронавирус COVID-19 перед встречей президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина, будут проходить его в аккредитационном центре, сообщает МИД Швейцарии.

"В противном случае журналистам придется пройти экспресс-тест на антиген на месте. Тестирование будет доступно в медиацентре", - говорится в сообщении.

Для получения аккредитации сотрудники СМИ должны будут предоставить один из следующих документов: сертификат вакцинации против коронавируса; отрицательный ПЦР-тест; отрицательный тест на антиген на COVID-19; документ, подтверждающий, что его владелец переболел коронавирусом.

Подача заявок на аккредитацию завершится 11 июня.

Встреча Байдена с Путиным запланирована на 16 июня в Женеве.