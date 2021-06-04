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В Кремле не испытывают завышенных ожиданий от встречи Путина и Байдена

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В Кремле не испытывают завышенных ожиданий от встречи президентов РФ Владимира Путина и президента США Джозефа Байдена, конфликтных моментов в двусторонних отношениях очень много, но у лидеров будет возможность обсудить имеющиеся разногласия.

"Встреча эта очень и очень важна. Действительно, скажем так, впадать в какие-то завышенные ожидания было бы неверно, настолько велик потенциал наших разногласий и даже конфликтных каких-то моментов в наших двусторонних отношениях, что ожидать каких-то подвижек в достижении понимания не приходится", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Первому каналу.

При этом он добавил: "Но иногда соглашаться в том, что мы не соглашаемся, тоже полезно. И в этом плане два президента получат возможность непосредственно обсудить тот комплекс вопросов и разногласий, который стоит на повестке дня".

Песков отметил, что президенты поднимут те темы, которые они считают первоочередными для своей страны. "И в любом случае какое-то начало даже диалога на высшем уровне, несмотря на плачевное состояние двусторонних отношений, - это очень положительный шаг", - сказал пресс-секретарь главы государства.

Встреча Байдена с Путиным пройдет 16 июня в Женеве. Подписание каких-либо документов по итогам переговоров пока не планируется, заявлял ранее Песков.

Владимир Путин Джо Байден Дмитрий Песков США

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