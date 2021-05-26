Пескова спросили, пустят ли непривитых на саммит Путина и Байдена

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Перед встречей президентов России и США в Женеве специалисты двух стран обсудят меры эпидемической безопасности на саммите, сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Его спросили, допустят ли до встречи непривитых участников и тех, у кого нет антител к коронавирусу.

"Есть специалисты, врачи, эпидемиологи - у нас и у американцев - и здесь решающее слово будет за ними, - ответил Песков. - Главное - безопасности глав государств".

"Все эти вопросы имеют право на существование. Они стоят на повестке дня в контексте подготовки этой встречи в верхах. После того, как вчера было финализировано и формализовано решение о проведении саммита, в ближайшие дни наступит время по линии дипломатических ведомств или по линии администраций, чтобы все эти логистические вопросы, вопросы, связанные с эпидемической обстановкой, были обсуждены специалистами, - сказал он. - Ясности на этот счет нет, но без обсуждения этих вопросов ничего не получится".

Пресс-секретарь Путина также отметил, что предстоящий саммит очень важен, но перезагрузки двусторонних отношений или достижения понимания по вопросам глубокого несогласия сторон ожидать вряд ли стоит.

Подписание документов по итогам встречи не планируется. На вопрос, будут ли обсуждаться санкции, Песков ответил, что Путин никогда первым не поднимает эту тему.

Ранее стало известно, что Путин и Байден встретятся 16 июня в Женеве.

Путин привился от коронавируса в марте-апреле, Байден сделал это зимой, еще до своей инаугурации.