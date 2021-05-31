РФ продлевает ограничение полетов в Турцию и восстанавливает рейсы в Лондон

Архивное фото Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Россия продлила до 21 июня ограничение авиасообщения с Турцией и Танзанией из-за сложной эпидемиологической обстановки в этих странах, сообщили в оперштабе по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

При этом регулярное авиасообщение между Россией и Великобританией будет возобновлено со 2 июня, рейсы по маршруту Москва-Лондон будут летать три раза в неделю на взаимной основе. Такое решение оперштаб принял в связи с улучшением эпидемиологической обстановки в Великобритании.

С 10 июня возобновится авиасообщение между Россией и Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватией. Также с 10 июня будет возобновлено чартерное авиасообщение с Албанией по маршруту Москва-Тирана один раз в неделю.

В оперштабе уточнили, что авиасообщение будет возобновлено по следующей схеме: Австрия (Москва - Вена два раза в неделю); Венгрия (Москва - Будапешт два раза в неделю); Ливан (Москва - Бейрут один раз в неделю); Люксембург (Москва - Люксембург один раз в неделю); Маврикий (Москва - Порт-Луи два раза в неделю); Марокко (Москва - Рабат два раза в неделю); Хорватия (Москва - Загреб два раза в неделю).

Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила авиасообщение с Турцией и запретила туроператорам продавать туда путевки из-за всплеска заболеваемости COVID-19. На взаимной основе было сохранено два рейса в неделю по направлению Москва-Стамбул и Стамбул-Москва. Также исключение было сделано для "вывозных" рейсов на территорию России для граждан РФ и направлений для участия концерна "Титан-2" в строительстве атомной электростанции Аккую.

Авиасообщение с Танзанией было также приостановлено с 15 апреля по 1 июня текущего года.

С Великобританией Россия приостановила авиасообщение с 22 декабря 2020 года из-за распространения "британского" штамма коронавируса в этой стране. Сначала авиасообщение прекращалось до 12 января 2021 года, затем ограничения неоднократно продлевались. В последний раз решение о приостановке авиасообщения до 1 июня включительно было принято оперштабом 15 апреля.