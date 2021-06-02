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Нанесший себе травмы в зале суда оппозиционер Латыпов выписан из больницы

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Нанесший себе травму в зале суда оппозиционер Степан Латыпов выписан из больницы, сообщили в эфире гостелеканала СТВ в среду.

"Менее чем через сутки пациента выписали из больницы. Речи об угрозе жизни, уверены врачи, идти не может", - сообщили в эфире.

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Там также уточнили, что суд над Латыповым может быть возобновлен 10 июня.

Как сообщалось, проходящий по нескольким уголовным делам, связанным с акциями протеста, минчанин Латыпов в зале суда нанес себе ручкой ранение в шею. Перед этим Латыпов заявил, что сотрудники ГУБОПиК пообещали, что если он не признает вины, то будут заведены уголовные дела против его родных и соседей.

Как сообщал ранее СК, в августе 2020 года Латыпов объединил вокруг себя группу людей для участия в протестных акциях. Для этих целей он создал в мессенджере Telegram чат, организовывал распространение агитационной продукции, нанесение протестных рисунков и надписей, создал вместе с единомышленниками мастерские по изготовлению протестной символики. Участники сообщества и сам Латыпов систематически участвовали в несанкционированных акциях в Минске в конце августа - середине сентября 2020 года, заявили в СК.

"Согласно материалам уголовного дела 15 сентября прошлого года он оказал активное сопротивление сотрудникам милиции, сопряженное с применением насилия", - говорилось в сообщении.

Латыпова обвиняют в организации и участии в групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти; в сопротивлении сотрудникам органов внутренних дел при исполнении; а также в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Впоследствии СК заявил, что Латыпов причастен ещё и к мошенничеству.

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Латыпов является жителем так называемой площади перемен (район улицы Червякова), которая стала одной из наиболее активных протестных точек Минска после президентских выборов 2020 года. Осенью прошлого года госСМИ сообщали о том, что он подозревается в намерении применить химические препараты против сотрудников правоохранительных органов.

"Площадь перемен" стала печально известна после смерти проживавшего здесь 31-летнего активиста Романа Бондаренко. Он скончался в ноябре минувшего года после конфликта с людьми в штатском, приехавшими снимать протестную символику. В ходе потасовки Бондаренко получил травму головы. Из отделения милиции его доставили в больницу, где он умер.

В Беларуси после 9 августа начались массовые акции протеста против итогов президентских выборов, победителем которых объявлен Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требовали отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. В последнее время акции практически прекратились, они носят эпизодический и локальный характер.

Белоруссия Степан Латыпов

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