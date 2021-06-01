В Белоруссии фигурант дела о протестах попытался нанести себе увечья в суде

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Минчанин Степан Латыпов, проходящий по нескольким уголовным делам об акциях протеста, после перерыва в заседании суда попытался нанести себе увечья.

"Он встал на лавку в клетке, чтобы до него не дотянулись конвоиры, и вставил себе в горло ручку", - сообщил во вторник незарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр "Весна".

При этом, как утверждают правозащитники, перед этим Латыпов заявил, что "ГУБОПиК пообещал, если не признаю вину, будут уголовные дела против родных и соседей".

В чем обвиняют Латыпова

Как сообщал ранее СК, в августе 2020 года Латыпов объединил вокруг себя группу людей для участия в протестных акциях. Для этих целей он создал в телеграме чат, организовывал распространение агитационной продукции, нанесение протестных рисунков и надписей, а также создал вместе с единомышленниками мастерские по изготовлению протестной символики.

Участники сообщества и сам Латыпов систематически участвовали в несанкционированных акциях в Минске в конце августа - середине сентября 2020 года, заявили в СК. Кроме того, по данным следователей, 15 сентября 2020 года он оказал милиции активное сопротивление, сопряженное с применением насилия.

Латыпова обвиняют в организации и участии в групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти; в сопротивлении сотрудникам органов внутренних дел при исполнении; а также в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Впоследствии СК заявил, что Латыпов причастен еще и к мошенничеству.

Латыпов является жителем так называемой площади перемен (район улицы Червякова), которая стала одной из наиболее активных протестных точек Минска после президентских выборов 2020 года. Осенью прошлого года госСМИ сообщали о том, что он подозревается в намерении применить химические препараты против сотрудников правоохранительных органов.

Протесты в Белоруссии

"Площадь перемен" стала печально известна после смерти проживавшего здесь 31-летнего активиста Романа Бондаренко. Он скончался в ноябре минувшего года после конфликта с людьми в штатском, приехавшими снимать протестную символику. В ходе потасовки Бондаренко получил травму головы. Из отделения милиции его доставили в больницу, где он умер.

В Белоруссии после 9 августа начались массовые акции протеста против итогов президентских выборов, победителем которых объявлен Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требовали отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. В последнее время акции практически прекратились, они носят эпизодический и локальный характер.