В Минске вынесли приговор за разглашение тайны о смерти активиста Бондаренко

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Белорусский суд огласил приговор по делу о разглашении врачебной тайны, касающейся смерти гражданского активиста Романа Бондаренко, сообщает корреспондент "Интерфакса".

Редактор отдела ООО "Тут Бай Медиа" Екатерина Борисевич приговорена к шести месяцам лишения свободы и штрафу в 100 базовых величин (82,4 тыс. рублей), а анестезиолог-реаниматолог больницы скорой помощи Минска Артем Сорокин - к двум годам лишения свободы с отсрочкой на год и штрафу в 50 базовых величин (41 тыс. рублей).

Сорокина освободили в зале суда. Собравшиеся на улице люди встретили его аплодисментами. Защитники Борисевич отметили, что шесть месяцев лишения свободы - минимальное наказание, которое суд мог назначить в этом случае. Однако приговор, скорее всего, будет обжалован.

Действия Екатерины Борисевич были квалифицированы как подстрекательство у преступлению и разглашение врачебной тайны, действия Сорокина - как разглашение медицинской тайны.

Журналистка склонила, а публикация вызвала протесты

Согласно материалам дела Борисевич с 12 по 13 ноября 2020 года "в нарушение порядка получения, предоставления и распространения информации, составляющей врачебную тайну, без согласия пациента или иных уполномоченных лиц" склонила Сорокина к предоставлению устной информации о Бондаренко, а также к передаче через Telegram фотокопий его медицинской документации. Генпрокуратура отметила, что врач поддался уговорам и разгласил сведения о факте поступления Бондаренко в стационар, состоянии его здоровья, наличии заболевания, диагнозе, результатах медицинского освидетельствования и иные данные, в том числе личного характера.

"Борисевич использовала полученную от Сорокина информацию и фотографии документов для подготовки материала, который под заголовком "Врач БСМП: "У Романа Бондаренко было ноль промилле алкоголя, вообще ничего не нашли" был размещен 13 ноября 2020 года... на интернет-портале tut.by", - напомнили в Генпрокуратуре.

Там добавили, что "распространение информации, в том числе ложной, неограниченному кругу лиц и ее противопоставление официальным комментариям госорганов вызвали общественный резонанс и создали атмосферу недоверия к компетентным службам". "Это негативно повлияло на состояние правопорядка и повлекло за собой тяжкие последствия - привело к повышению напряженности в обществе, побудило граждан к проведению незаконных массовых мероприятий, иным противоправным деяниям", - отмечалось в сообщении Генпрокуратуры.

Смерть активиста

31-летний Роман Бондаренко умер в больнице скорой помощи 12 ноября 2020 года после конфликта в Минске. Как сообщали СМИ, вечером он вышел во двор своего дома, когда неизвестные в масках приехали снимать бело-красно-белые ленточки с забора. Началась потасовка. Бондаренко оттолкнули, он ударился головой. Позже он умер в больнице.

По информации СК Белару, Бондаренко был нетрезв (в материале, который подготовила Борисевич, используя информацию, полученную от Сорокина, говорилось, что гражданский активист, наоборот, был трезв - ИФ) и получил повреждение в драке местных жителей. По данным комитета, минчанин был доставлен в Центральное РУВД Минска для выяснения обстоятельств случившегося, позже ему вызвали скорую помощь.

За избиение Бондаренко никого не задержали. Генпрокуратура 18 февраля возбудила дело по ч.3 ст. 147 УК по факту умышленного причинения тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть по неосторожности. В ведомстве отмечали, что "причастность сотрудников органов внутренних дел к причинению Бондаренко телесных повреждений не установлена".

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время интервью белорусским и зарубежным журналистам 13 ноября 2020 года выразил соболезнования родным Бондаренко в связи с его резонансной гибелью в Минске. Лукашенко заявил, что власти невыгодна эта смерть, и призвал не делать на ней политику.

Международная правозащитная организация Amnesty International признала врача и журналистку, арестованных по делу Бондаренко, узниками совести и призвала белорусские власти к их немедленному освобождению.