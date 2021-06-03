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ПМЭФ-2021

ФМБА заявило об эффективности новой вакцины при любой мутации коронавируса

ФМБА заявило об эффективности новой вакцины при любой мутации коронавируса
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Разработанная специалистами Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) вакцина от SARS-CoV-2 будет защищать организм человека при любой мутации коронавируса, заявила первый заместитель руководителя ФМБА Татьяна Яковлева.

"Какая бы мутация (коронавируса SARS-CoV-2 - ИФ) ни произошла, эта вакцина все равно будет защищать нас от COVID-19", - сказала Яковлева в интервью, опубликованном в четверг в газете "Известия".

По ее словам, "эта вакцина отличается от других", потому что "она вырабатывает не только гуморальный иммунитет (который действует не больше шести месяцев) для определенных белков, как сегодняшние препараты", но и клеточный иммунитет.

"SARS-2, бывает, мутирует, вырабатываются другие белки, против которых эти вакцины ("Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак" - ИФ) могут не действовать. Препарат, над которым мы работаем в ФМБА России, вырабатывает еще и клеточный иммунитет, то есть он нацелен на консервативные белки", - пояснила Яковлева.

Данные об эффективности вакцины ФМБА появятся после стартующих в июле клинических исследований, уточнила замглавы агентства в беседе с изданием.

Как ранее сообщал "Интерфакс", в настоящее время в РФ зарегистрированы четыре отечественные вакцины от COVID-19: векторные "Спутник V" и "Спутник Лайт" Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи министерства здравоохранения РФ; пептидная "ЭпиВакКорона", разработанная государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора; цельновирионный "КовиВак" Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова Российской академии наук.

18 января в России началась массовая вакцинация.

Хроника 09 января 2020 года – 03 июня 2021 годаПандемия коронавируса
ФМБА COVID-19 Татьяна Яковлева коронавирус SARS-CoV-2

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