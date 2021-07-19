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Начались клинические испытания вакцины ФМБА от COVID-19

Начались клинические испытания вакцины ФМБА от COVID-19
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) получило разрешение Минздрава РФ на проведение первой и второй фаз клинических испытаний своей вакцины от коронавируса, сообщила пресс-служба агентства.

Отмечается, что ФМБА получило официальное разрешение Минздрава РФ на проведение клинических исследований I и II фазы субъединичной рекомбинантной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2. Клинические исследования будут проводиться с 19 июля 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы ФМБА в понедельник.

"В июне 2021 года были успешно завершены доклинические исследования вакцинного препарата, в результате которых были доказаны его безопасность, иммуногенность (показывает, какой иммунный ответ вызывает вакцина и как он меняется со временем - ИФ) и протективность (защитный потенциал)", - добавили в пресс-службе.

При этом новая вакцина нацелена прежде всего на выработку клеточного иммунитета, а в качестве мишени используются консервативные белки коронавируса, наименее подверженные мутациям, подчеркнули в ФМБА.

Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова сообщила, что агентство завершит доклинические испытания своей вакцины от коронавируса в июне, а в июле начнет клинические испытания.

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 1 марта текущего года глава ФМБА сообщила, что созданная в агентстве вакцина относится к препаратам нового поколения и разрабатывается на новой технологической платформе.

В настоящее время в РФ зарегистрированы четыре отечественные вакцины от COVID-19: векторные "Спутник V" и "Спутник Лайт" Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи министерства здравоохранения РФ; пептидная "ЭпиВакКорона", разработанная государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора; цельновирионный "КовиВак" Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова Российской академии наук. 18 января текущего года в России началась массовая вакцинация от COVID-19.

Хроника 09 января 2020 года – 19 июля 2021 годаПандемия коронавируса
ФМБА Минздрав РФ коронавирус

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